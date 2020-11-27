ترامب يعيد نشر تغريدة: اغتيال العالم النووي ضربة لإيران

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، نشر تغريدة للصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، يقول فيها الأخير إن "اغتيال العالم محسن فخري زاده شكل ضربة معنوية ومهنية لإيران".

وورد في التغريدة، أن العالم المغدور كان رئيسا لبرنامج إيران العسكري السري، وأنه كان مطلوبا لدى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" على مدى سنين.

كما أعاد الرئيس الأمريكي عبر "تويتر" نشر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن اغتيال فخري زاده، دون أن يدلى بأي تعليق.

وفي السياق، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن وجود "أدلة مهمة تشير إلى ضلوع إسرائيل في عملية اغتيال محسن فخري زادة"، أبرز علمائها في مجال الطاقة النووية.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، بالتزامن مع تأكيد الدفاع الإيرانية اغتيال العالم محسن فخري زاده، رئيس مؤسسة الأبحاث والإبداع بالوزارة، قرب طهران.

وقال ظريف إن "هناك أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في اغتيال رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة".

وأضاف أن "هذه الخطوة الجبانة التي توجد فيها مؤشرات جادة على ضلوع إسرائيل، كشفت عن محاولات عدوانية من جانب منفذيها الذين أصيبوا بالإفلاس".

كما دعا ظريف المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، إلى وضع حد لمعاييرها المزدوجة المشينة، وإدانة هذا العمل الإرهابي المنظم".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الدفاع الإيرانية إن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة سيارة تقل فخري زاده، أصيب على إثرها بجروح خطيرة، ثم استشهد" .