صحيفة إسرائيلية تجري حوارا مع قيادي بمنطمة بي كا كا الإرهابية

أجرت صحيفة جيروسليم بوست الإسرائيلية اليمينية المتشددة مع "مراد قره يلان" أحد قادة منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تطرق فيها إلى عمليات تركيا لمكافحة الإرهاب والعلاقات مع واشنطن، وغيرها من المواضيع.

وأوضحت الصحيفة خلال عرضها للمقابلة، أن المسيّرات التركية كبدت "بي كا كا" خسائر فادحة في الآونة الأخيرة، وأشارت إلى مقتل العديد من القياديين في المنظمة من الحلقة الضيقة لـ "قره يلان".

وزعم قره يلان أن تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية "مناهض لأمريكا والغرب والعلمانية".

وادعى أن "الحزبين يعملان على أسلمة تركيا من خلال تنفيذ مقاربة تتسم بالعثمانية الجديدة، وأن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا للأكراد واليونانيين والسريان"، على حد تعبيره.

وحول العلاقات مع واشنطن، قال قره يلان إنهم لا يعارضون اقامة علاقات معها بل ويدعمون "العلاقات الرائعة بين الولايات المتحدة وكافة الأكراد".

وجاء ذلك ردا على سؤال "لم يعد هناك اتحاد سوفييتي، وأكراد سوريا الذين يشاطرونكم نفس الفكر الإيديولوجي هم الحليف الوحيد لأمريكا في هذا البلد، هل مازلتم تنظرون للولايات المتحدة كدولة إمبريالية تحارب تطلعاتكم؟".

ولفت قره يلان إلى تصريحات لزعيم "بي كا كا" عبدالله أوجلان المسجون في تركيا، مفادها أن "الاتحاد السوفييتي انهار لعدم امتلاكه الديمقراطية بينما الولايات المتحدة صامدة بسبب ديمقراطيتها".

وأكد أن المنظمة تشجع أكراد سوريا وإيران على اقامة علاقات مع الولايات المتحدة.

وزعم أن "المنظمة أيضا تدافع عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وأنه مع هذا فإن الولايات المتحدة والدول الغربية تدعم عمليات تركيا العسكرية ضد "بي كا كا"".

وادعى أنه يتم تزويد الولايات المتحدة بمعلومات خاطئة عنهم داعيا واشنطن إلى شطب "بي كا كا" من لائحة التنظيمات الإرهابية.

وردا على سؤال "فيما إذا كان يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بوساطة بين تركيا وبي كا كا" قال قره يلان إنه "يمكن لواشنطن فعل ذلك في حال وضعت ثقلها".

وفيما إذا كنت المنظمة مستعدة للتخلي عن سلاحها، قال قره يلان: "لا يمكننا القاء السلاح قبل الاعتراف بالأكراد في تركيا واخلاء سبيل كافة السجناء السياسيين بمن فيهم عبدالله أوجلان"، على حد تعبيره.

- "إسرائيل تمتلك حق الوجود"

وردا على سؤال "كحزب كردي كيف تنظرون إلى إسرائيل؟" قال قره يلان إن "إسرائيل تمتلك حق الوجود" وأنه "من حق اليهود إقامة دولتهم المستقلة أسوة بالفلسطينيين".

وأعرب عن تأييد المنظمة الإرهابية لقرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

كما تطرق إلى اتفاقيتي التطبيع التي أبرمتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل، واعتبر أن "وجود معاهدة سلام بين إسرائيل والدول العربية أمر إيجابي".