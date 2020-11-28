اختتام أعمال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في إسبانيا

اختتم بمدينة برشلونة الإسبانية، الجمعة المنتدى الإقليمي الخامس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في "الاتحاد من أجل المتوسط"، الذين شددوا على ضرورة "تحقيق السلام والاستقرار" في منطقة البحر المتوسط، "عبر تهيئة بيئة سياسية".

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية: "الالتزام القوي بالقيم والمبادئ المشتركة، وتجديد الالتزام بتعزيز التعاون في المنطقة"، لافتا إلى أن "السلام والاستقرار لا يزالان هدفين رئيسيين لأعضاء الاتحاد من أجل المتوسط".

وأوضح أنه "يمكن للاتحاد من أجل المتوسط المساهمة، في تحقيق هذه الأهداف في منطقة البحر المتوسط، من خلال تهيئة بيئة سياسية مواتيه لحل النزاعات والتوترات السياسية، على الأسس والمعايير المتفق عليها".

وجاء المنتدى بمشاركة وزراء خارجية وممثلو دول الاتحاد، وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، وممثلين عن منظمات وهيئات إقليمية.

هذا وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا مع مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب القبرصي الرومي، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

وأشار بيان الاتحاد، إلى "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس والوصاية الأردنية الهاشمية، والدور المحوري لوكالة الأونروا ودعمها".

وعبر البيان عن دعم الاتحاد لـ"جهود الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية على أساس القرارات الأممية (...) ووقف جميع التدخلات الأجنبية وتحقيق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار المستدامين".

وطالب بـ"ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وإسناد المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسون ودعم جهوده في مسار اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة".

و"الاتحاد من أجل المتوسط"، منظمة دولية تضم 43 بلدا من أوروبا وحوض البحر المتوسط، أنشئت في يوليو/ تموز 2008 بهدف تعزيز الشراكة الأورومتوسطية.

وتشارك في عملية الاتحاد، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي (28 دولة)، إضافة إلى تركيا والبوسنة والهرسك وألبانيا وموناكو والجبل الأسود والجزائر ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين وسوريا وتونس وإسرائيل.