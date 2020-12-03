أذربيجان تعلن حصيلة شهداء جنودها خلال معارك تحرير "قره باغ"

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن ألفين و783 من جنودها، استشهدوا خلال معارك استرداد إقليم "قره باغ"، من أرمينيا.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أنه وخلال المعارك المذكورة، أصيب ألف و245 جنديا.

وأشار البيان إلى أن العمل جار على تحديد هويات 103 من الشهداء، مبيناً فقدان أكثر من 100 آخرين، وسط تواصل الجهود البحث عنهم.

وفي سياق متواصل، وقّع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، على قرار بتخليد ذكرى شهداء معارك "قره باغ."

ومن المقرر في هذا الإطار، الوقوف دقيقة صمت، الجمعة الساعة 12 ظهراً، احتراما وتقديرا لأرواح الجنود الشهداء.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.