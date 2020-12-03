اليابان تحتج على نشر روسيا صواريخ في جزر متنازع عليها

قدمت الحكومة اليابانية احتجاجاً رسمياً لروسيا لقيامها بنشر عدد من أنظمتها الدفاعية الصاروخية الجديدة «S-300V4» على سلسلة جزر متنازع عليها قرب اليابان.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتو كاتسونوبو، مساء الأربعاء.

وقال كاتسونوبو إن "عملية نشر هذه الصواريخ يساهم في الحشد العسكري الروسي في المناطق الشمالية. وهذاغير مقبول ويتعارض مع موقف بلادنا في الجزر".

ويحول النزاع على الجزر، التي سيطر عليها الاتحاد السوفياتي في نهاية الحرب العالمية الثانية، دون توقيع البلدين معاهدة سلام رسمية.

وتطلق اليابان على الجزر اسم الأقاليم الشمالية بينما تسميها روسيا جزر الكوريل.

والثلاثاء، نشرت روسيا منظومات الدفاع الجوي "S-300V4" لأول مرة في الجزر المذكورة.

وصُممت S-300V4 الروسية الصنع لحماية المنشآت الحيوية ومجموعات القوات من الهجمات الجوية الباليستية.

وتشكل جزر كوريل سلسلة واصلة بين أقصى شمال شرقي اليابان، وأقصى جنوبي شبه جزيرة "كامتشاتكا"، أقصى شرقي روسيا.

وتؤكد طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان، هابوماي)، وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855.

وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، التي لم تُوقع منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية أصبحت في حقيقة الأمر جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.