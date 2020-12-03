مسؤول تركي: انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي يخدم الطرفين

قال فاروق قايماقجي نائب وزير الخارجية التركي، إن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة الطرفين.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى "تي آر تي وورلد" الرابع، الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، تحت شعار "النظام الدولي والديناميات المتغيرة في العالم ما بعد جائحة كورونا".

وأوضح قايماقجي أن جائحة كورونا هي أكثر من مشكلة صحية، فلها تأثيرات مهمة على كافة مجالات الحياة.

ولفت إلى أن الأوضاع في العالم تزداد تعقيدا بسبب مشاكل عديدة مثل الإرهاب، والتغير المناخي، وتصاعد اليمين المتطرف.

وأكد أن تركيا تتمتع بشبكة دبلوماسية واسعة، مشيرا إلى موقعها الاستراتيجي المميز في الربط بين الغرب والشرق.

وأوضح قايماقجي أن تركيا جزء من أوروبا، معربا عن أسفه جراء معارضة بعض دول الاتحاد الأوروبي عضوية بلاده.

وأشار أن عضوية تركيا في الاتحاد يخدم مصلحة الجانبين، لافتا إلى إمكانية تجاوز الخلافات بينهما عبر الحوار.

كما شدد على رغبة تركيا في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لحل المشاكل العالقة شرقي المتوسط، داعيا إياه إلى تبني دور أكثر فعالية في هذا الشأن.

وأُقيمت أعمال النسخة الرابعة من منتدى "تي آر تي وورلد"، عن بُعد يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة منظمات دولية وخبراء وشخصيات بارزة في مجالات الطب والفكر والسياسة والصحافة.

واستعرض المشاركون بالمنتدى، خبراتهم المتعلقة بالكثير من القضايا التي تتمركز حول جائحة كورونا وآثارها على المجالات الحياتية.

كما ناقش المنتدى على مدار يومين، العديد من النطاقات المتعلقة بالقضايا الطبية المتخصصة بسبل فهم الجائحة وخريطة انتشارها مجتمعيا وعالميا، من أجل إيجاد إجابات لتساؤلات متعلقة بمستقبل العلاقات الدولية والتعايش المشترك عالميا.