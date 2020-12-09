روحاني: إيران مستعدة للعودة إلى التزاماتها النووية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، استعداد بلاده للامتثال مجددا إلى الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في 2015، إذا التزمت هذه الدول بتعهداتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لروحاني مع أعضاء بالحكومة في العاصمة طهران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأكد روحاني أن عودة طهران إلى التزاماتها النووية "لا تحتاج إلى وقت بل تتطلب إرادة".

وأوضح: "ذلك الرجل غير المتعلم التاجر (في إشارة إلى دونالد ترامب) انسحب من الاتفاق النووي، الآن على الرئيس الجديد أن يأتي بورقة ويوقّعها".

وواجه الاتفاق النووي مع إيران عثرات عدة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/ أيار 2018، ثم مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صدق مجلس صيانة الدستور الإيراني، على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش منشآتها، ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، وهو ما يتعارض مع بنود الاتفاق النووي.

ولم يكن الاتفاق النووي يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 بالمئة.