الرئيس الأذربيجاني يشيد بقوات بلاده التي أخضعت الجيش الأرميني خلال عرض عسكري

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن قوات بلاده تمكنت من إخضاع أرمينيا واستعادة الأراضي المحتلة في إقليم قره باغ.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في عرض عسكري للجيش الأذربيجاني بالعاصمة باكو، بمناسبة الانتصار على أرمينيا.

وأضاف علييف: "تمكنا من إخضاع الجيش الأرميني في ميدان المعركة، واستعدنا أراضينا المحتلة".

وتابع: "نظهر لشعوبنا الوحدة القائمة بين تركيا وأذربيجان، عبر مشاركة الرئيس أردوغان في عرض النصر العسكري".

وأكد أن أذربيجان شعرت بدعم تركيا منذ الساعات الأولى لحرب الدفاع عن الوطن.

وشدد علييف على أن "إقليم قره باغ لأذربيجان، والعالم شاهد ذلك، ولتحيا الصداقة التركية الأذربيجانية".

ولفت إلى أن أرمينيا ارتكبت جريمة حرب ضد الشعب الأذربيجاني، وأن قوات بلاده استعادت وحدة أراضيها في ميادين الحرب.