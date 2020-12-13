الإصابات النشطة بكورونا عالمياً تتجاوز 20 مليوناً

تجاوز عدد الإصابات النشطة بكورونا حول العالم، صباح الأحد، 20 مليونا.

وبحسب موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا كورونا، وصل عدد الإصابات النشطة حول العالم إلى 20 مليونا و5 آلاف و376.

ويشكل ارتفاع عدد الإصابات النشطة حول العالم، أعباء كبيرة على النظام الصحي للدول.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان من حيث عدد الإصابات النشطة بـ6 ملايين و599 ألفا، تليها فرنسا بمليونين و131 ألفا، ثم البرازيل بـ 729 ألف و746، وإيطاليا بـ684 ألفا و848 إصابة، بحسب بيانات الموقع.

وفي تركيا، بلغ عدد الإصابات النشطة 212 ألفا و45 إصابة حتى مساء السبت، بينهم 5 آلاف و961 حالة حرجة، بحسب وزارة الصحة التركية.

وانتشر كورونا في أكثر من 200 دولة منذ ظهوره بمدينة ووهان الصينية في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 72 مليونا و109 آلاف توفي منهم ما يزيد عن مليون و611 ألفا، وتعافى ما يزيد على 50 مليونا و492 ألف، وفق موقع "worldometer".