لافروف: العقوبات ضد أنقرة غطرسة على القانون الدولي

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، العقوبات الأمريكية على أنقرة، على أنقرة، مظهر آخر من مظاهر "الغطرسة على القانون الدولي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير الروسي، أثناء زيارة رسمية للبوسنة والهرسك، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا لتزودها بمنظومات "إس- 400" الروسية.

ووصف لافروف طريقة استعمال الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات بـ"المبتذلة".

وأوضح قائلا: "عقوبات الولايات المتحدة ضد تركيا، هي مظهر آخر من مظاهر الغطرسة على القانون الدولي".

وأضاف: "بالطبع، هذا النهج لا يساهم في مصداقية الولايات المتحدة، كمشارك مسؤول في الساحة الدولية".

والاثنين، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض بعض العقوبات على تركيا على خلفية تزودها بمنظومة صواريخ "إس 400" الروسية للدفاع الجوي.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات كلا من رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانتش أوغلو، وفاروق ييغيت.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة القاضي بفرض عقوبات على أنقرة لتزودها بمنظومات "إس- 400" الروسية، معتبرة الخطوة "خطأ جسيما".