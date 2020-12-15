خلاف جديد بين نتنياهو وغانتس بسبب رئيس الموساد الجديد

نشب خلاف جديد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، على خلفية تعيين الأول رئيسا جديدا لجهاز "الموساد" دون إخطار الثاني.

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن غانتس تحدث هاتفيا مع نتنياهو بعد وقت قصير من تعيينه خليفة ليوسي كوهين، الذي يتولى رئاسة الموساد منذ 2016.

وخلال المكالمة، أعرب غانتس عن غضبه من نتنياهو، كونه لم يبلغه بقراره قبل إعلانه، وفق المصدر ذاته.

وإضافة إلى كونه وزيرا للدفاع، فإن غانتس هو رئيس الحكومة البديل، ويفترض أن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا بالتناوب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نتنياهو تعيين رئيس جديد للموساد، يتوقع أن يبدأ مهام منصبه في يونيو/ حزيران المقبل.

وأشارت هيئة البث الرسمية للرئيس الجديد للجهاز بالرمز "د"، وقالت ان اسمه لا يزال سريا ولن يتم الكشف عنه إلا بعد مصادقة لجنة غولدبيرغ (اللجنة الاستشارية لتعيين كبار موظفي الدولة) على تعيينه.

وتزايدت الخلافات بين نتنياهو وغانتس في الآونة الأخيرة، ويقول مراقبون إن حكومتهما تعيش أيامها الأخيرة.

وفي 2 ديسمبر الجاري، كان حزب "أزرق- أبيض" برئاسة غانتس بين من صوتوا على مشروع قرار لحل الكنيست (البرلمان)، رغم مناشدة نتنياهو له بالامتناع عن تلك الخطوة، التي قد تقود إلى انتخابات مبكرة جديدة.

وتقدمت المعارضة آنذاك بمشروع القانون احتجاجا على أداء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتقديم لائحة اتهام بالفساد ضده.

وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

ويسود خلاف عميق بين نتنياهو وغانتس حول مسألة إقرار الميزانية، إذ يطالب الأخير بميزانية لمدة عامين، وفق ما نص عليه الاتفاق الائتلافي الموقع بينهما في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما امتنع عنه نتنياهو حتى الآن.

وتنتهي في الثالث والعشرين، من الشهر الجاري، المهلة الممنوحة لتقديم ميزانية الدولة إلى الكنيست للمصادقة عليها.

وفي حال عدم تقديم الميزانية بالموعد المحدد، فإن الكنيست يحلّ نفسه، وتجري الانتخابات خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.