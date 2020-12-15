هل سيبقى ارتداء القناع الواقي ضرورياً حتى بعد تلقي لقاح كوفيد-19؟

بالرغم من إزعاج القناع الواقي والتعرق الذي يتسبب به وصعوبة ارتدائه بشكل مستمر، وشدة سأم الكثيرين منه، إلا أن التساؤل الأكثر أهمية هو ما إذا كنا سنظل مضطرين لوضعه بعد أن تم طرح لقاحات كوفيد-19 والإعلان عن نتائجها المبشرة الرائعة، حيث يعتقد الكثير من الناس أن لحظة تلقي اللقاح قد تكون نهاية ارتداء القناع الواقي إلى الأبد.

لكن هل هذا الاعتقاد صحيح يا ترى؟

والجواب الصريح هو لا. لأن التوصية بارتداء الأقنعة الواقية وتطبيق التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة والتطهير ستظل قائمة لبعض الوقت بعد تلقي اللقاح بمدة لا بأس بها.

بدايةً، تتطلب اللقاحات الأولى لفيروس كورونا المستجد تلقي جرعتين منفصلتين. وتأتي الجرعة الثانية من لقاح "فايزر-بيونتيك" بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، كما تأتي الجرعة الثانية من لقاح "مودرنا" بعد أربعة أسابيع. وتؤكد جميع الشركات المنتجة للقاحات على أن تأثير التطعيمات بشكل عام ليس فورياً.

ومن المتوقع أن يحصل الأشخاص على مستوى معين من الحماية في غضون أسبوعين بعد الجرعة الأولى. لكن الحماية الكاملة قد لا تحدث إلا بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

كما لم يُعرف بعد ما إذا كان لقاحا "فايزر-بيونتيك" و"مودرنا" قادران على وقاية الأشخاص من العدوى تماماً، أم من الأعراض فقط.

وقالت الدكتورة "ديبورا فولر" خبيرة اللقاحات في جامعة واشنطن، في حديثها إلى وكالة أسوشيتد برس، إن هذا يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يظلون تحت خطر الإصابة بالفيروس المستجد، بالرغم من أن احتمال تعرضهم للإصابة سيكون بمعدل أقل بكثير.

فإذا كان اللقاح الجديد يعمل مثل حقن النكاف أو جدري الماء، فستظل احتمالية الإصابة بالمرض قائمة بعد التطعيم ولو بطريقة أخف بكثير وبشكل غير مميت، وهو ما يجعل ارتداء الأقنعة ضرورياً لعدة أشهر.

وحتى بمجرد أن تبدأ إمدادات اللقاح في الازدياد، فمن المتوقع أن يستغرق إدخال مئات الملايين من الجرعات في أذرع الناس شهوراً وشهور.

كذلك أشارت "فولر" إلى أن اختبار اللقاح بدأ للتو عند الأطفال، الذين لن يتمكنوا من الحصول على جرعاته حتى تشير بيانات الدراسة إلى أنها آمنة وفعالة بالنسبة لهم أيضاً.

وقد قدّر الدكتور "منصف السلاوي" رئيس مؤسسة تطوير اللقاحات الأمريكية، أن البلاد يمكن أن تصل إلى مناعة القطيع في وقت مبكر من شهر مايو، بناءً على فعالية لقاحي "فايزر-بيونتيك" و"مودرنا". هذا في حال تقدم عدد كافٍ من الأشخاص لتلقي اللقاح وإن لم تظهر مشاكل في تلبية الإمدادات من الشركات المصنعة له.