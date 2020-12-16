فرق إزالة الألغام التركية تبدأ بتطهير "قره باغ"

بدأت فرق خبراء المتفجرات التابعة للقوات البرية التركية، أعمال تطهير الأراضي التي حررتها أذربيجان من الاحتلال الأرميني في إقليم "قره باغ"، من خلال تفكيك الألغام والمتفجرات في المنطقة.

وأشارت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأربعاء، إلى استمرار أعمال إزالة الألغام والمتفجرات في الأراضي التي حررها الجيش الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني.

وأضافت أن طاقما يضم 136 خبيرا في إزالة الألغام، توجه إلى إقليم قره باغ للمشاركة في أعمال تفكيك الألغام بالمنطقة، والقيام بتأهيل عناصر الجيش الأذربيجاني في هذا الشأن.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.