بوتين: أردوغان رجل يلتزم بتعهداته

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه "رجل يلتزم بتعهداته".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي السنوي لبوتين، في موسكو، والذي استمر على مدى 4 ساعات و29 دقيقة.

وفي رده على سؤال عن أصعب وأسهل زعيم دولة في المفاوضات، أشار بوتين إلى أنّ كافة القادة كانوا على درجة عالية من التحضير في كل المباحثات التي أجراها معهم.

واستشهد بوتين بنظيره التركي قائلاً :" أحيانا نختلف في رؤيتنا للأمور، ولكن أردوغان رجل يلتزم بتعهداته، وإذا كان الأمر متعلقا بمصلحة دولته، فإنه يقوم بما يجب القيام به إلى أبعد حد، هذه صفة يمكن توقعها، وهذا مهم لفهم الشخص الذي يجلس مقابلك".

-معاهدة ستارت الجديدة مع واشنطن

وأكد بوتين أن بلاده مستعدة للتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حول تمديد معاهدة ستارت الجديدة المعروفة بـ (ستارت - 3) حول الحد من انتشار الأسلحة النووية والموقعة عام 2010 وتنتهي في فبراير/ شباط 2021.

-انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6 %

وقال بوتين إنّ الاقتصاد الروسي، انكمش بنسبة 3.6 % بسبب جائحة كورونا، مبينا أنّ نسبة الانكماش أقل من الدول الأوروبية تقريبا والولايات المتحدة.

وأوضح بوتين أن اعتماد بلاده على عائدات النفط والغاز تراجعت، قائلاً :"70 % من ميزانية روسيا تأتي من غير عائدات تصدير النفط والغاز، وهذا يعني عدم اعتماد اقتصادنا على النفط والغاز، ويتنافى مع من يريد أن يرانا (روسيا) كمحطة بترول وغاز".

-البطالة ارتفعت إلى 6.3 %

لفت بوتين إلى أنّ البطالة كانت مطلع العام الجاري 4.7 %، وارتفعت في الوقت الراهن إلى 6.3 % بسبب جائحة كورونا.

وأعرب في أمله أنّ تنجح الحكومة الروسية في إعادة نسب البطالة إلى ماكانت عليه العام الماضي.

-خط الفقر

أكد الرئيس الروسي أن لدى حكومته خطة تتعلق بخفض عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، من 13.5 % اليوم، إلى 6.5 %عام 2030.