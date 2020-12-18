إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 75 مليون

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، مساء الخميس، 75 مليونا.

وبحسب موقع "ورلدوميتر" المتخصص برصد ضحايا كورونا، وصل عدد الإصابات حول العالم 75 مليونا و37 ألفا و426.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة البلدان من حيث عدد الإصابات بـ 17 مليونا و511 ألفا و57.

وفي المرتبة الثانية حلت الهند بـ 9 ملايين و977 ألفا و760، ثم البرازيل ثالثة بـ 7 ملايين و53 ألفا و486.

وحلت روسيا في المرتبة الرابعة بمليونين و762 ألفا و668، وفي المرتبة الخامسة فرنسا بمليونين و427 ألفا و316.

وفي المرتبة السادسة جاءت تركيا بمليون و948 ألفا و660 إصابة.

في حين بلغت وفيات كورونا حول العالم مليون و663 ألفا و965، وتعافى 52 مليونا و699 ألفا و692.