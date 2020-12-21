الصحة العالمية: السلالة الجديدة من كورونا "تحت السيطرة"

أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن سلالة فيروس كورونا الجديدة أسرع في الانتشار، لكنها لا تزال تحت السيطرة، مع عدم وجود دليل بعد على أنها تسبب مرضا خطيرا أو زيادة بالوفيات.

جاء ذلك إثر إعلان العديد من الدول العالمية تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا عقب ظهور السلالة الجديدة فيها.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "ما نفهمه حتى الآن من البيانات التي أبلغت عنها بريطانيا هو أن هناك زيادة في انتقال العدوى في هذه السلالة".

وأضاف: "لكن لا يوجد دليل حتى الآن على أنه من المرجح أن تتسبب في مرض خطير أو وفيات أكثر".

وتابع: "خلاصة القول هي أننا بحاجة إلى قمع انتقال جميع فيروسات السارس CoV-2 بأسرع ما يمكن. وكلما سمحنا له بالانتشار، زادت فرصة تغييره".

وقال أحد علماء المنظمة إنه لا توجد مؤشرات من بريطانيا على أن السلالة ستؤثر على اللقاحات.

وفي وقت سابق الأحد، حذرت الصحة العالمية من انتشار سريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا حول العالم، وذلك على خلفية رصد حالات لها في هولندا والدنمارك وأستراليا، بعد بريطانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن السلالة الجديدة لها قدرة انتشار أسرع بنسبة 70 بالمئة، لافتا أنه لا توجد بيانات تشير إلى أنها أكثر فتكا من السلالة الأصلية.

بدورها، قالت وزارة الصحة البريطانية، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة أكثر خطورة أو أكثر تسببا للوفاة.

أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت مؤخراً في بريطانيا وبدأت تنتشر غربي أوروبا "ليست خارج السيطرة".