ظريف: نهج ترامب في الخارج لن يصرف الانتباه عن إخفاقاته في الداخل

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن "تعريض الرئيس دونالد ترامب المواطنين الأمريكيين للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن الإخفاقات الكارثية في الداخل".

جاء ذلك في تغريدة باللغة الإنجليزية كتبها ظريف في معرض رده على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بأن إيران تتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي بالعراق.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن "مزاعم ترامب الأخيرة والاتهامات التي وجهتها القيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) إلى إيران ليست إلا تصريحات واتهامات متكررة، لا أساس لها من الصحة ومفبركة"، بحسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأضاف "خطيب زادة" في تصريح صحفي، أن "إيران لطالما أعلنت عن رفضها استهداف المراكز الدبلوماسية والسكنية؛ وفي هذا الموضوع، فإن أصابع الاتهام موجهة إلى الولايات المتحدة نفسها وشركائها وحلفائها في المنطقة الذين يسعون وراء التصعيد وإثارة فتن جديدة".

والأربعاء، قال الرئيس ترامب، إن سفارة بلاده بالعاصمة العراقية، بغداد، تعرضت الأحد الماضي لهجوم بعدة صواريخ، بينهم ثلاثة لم تنفجر، محذرًا إيران من مقتل أي أمريكي هناك.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر أن " سفارتنا في بغداد ضُربت الأحد بعدة صواريخ. ثلاثة منها لم تنفجر".

وأضاف قائلا "خمن من أين أتوا: إيران. الآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق".

وحذَر ترامب إيران من أنه إذا قُتل أمريكيا فإنه سيحمّلها المسؤولية.

ونشر ترامب صورا تظهر 3 صواريخ لم تنفجر، قال أنهم ضمن الهجمة الصاروخية التي استهدفت السفارة في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد إثر الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، قولهما إن "الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد على نحو سريع إثر سلسلة الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء في العراق من قبل المليشيات المدعومة من إيران".

وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، يمكن أن تكون مقدمة للانتقام من إيران، التي وصفها الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو بأنها "دولة راعية للإرهاب".

وكان آخر هجوم وقع الأحد، عندما أسقطت منظومة دفاعية متمركزة في السفارة ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء، بحسب الموقع نفسه.