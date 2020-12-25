مشاهد توثق ترك اليونان مهاجرين في عرض البحر

أظهرت مشاهد ملتقطة من الجو ترك خفر السواحل اليوناني مجموعة من المهاجرين بعرض البحر في مواجهة خطر الموت.

ورصدت طائرة مسيرة تابعة للبحرية التركية تقوم بعمليات مراقبة واستطلاع في بحر إيجة، الخميس، المعاملة اللاانسانية التي يتعرض لها مهاجرون على يد خفر السواحل اليوناني.

وأظهرت المشاهد نقل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين عبر سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني طراز LS-70 ، وإرغامهم على ركوب قارب مطاطي، شمال جزيرة ميديللي (لسبوس).

كما وثقت المشاهد قيام الجنود اليونانيين بسحب قارب المهاجرين عبر قارب آخر، نحو المياه الاقليمية التركية.

ورصدت العدسة مغادرة فرق خفر السواحل اليوناني المنطقة وتركها المهاجرين وحدهم يواجهون خطر الغرق في مياه إيجة.

وكعادتها سارعت عناصر من البحرية التركية لإنقاذ المهاجرين الذين تركهم الجانب اليوناني في عرض البحر .