إيران تتهم شركة بريطانية بالضلوع في مقتل "سليماني"

اتهم المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، شركة "G4S" البريطانية المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد، بالضلوع في عملية اغتيال قائد فيلق القدس "قاسم سليماني".

وقال القاصي مهر، إن الشركة البريطانية قامت بتسريب معلومات استخباراتية حول سليماني إلى القوات الأمريكية، حسب وكالة أنباء "ميزان" الإيرانية.

وأضاف أن مسؤولي الشركة أبلغوا القوات الأمريكية بقدوم سليماني ورفاقه إلى المطار فور وصولهم.

كما أشار إلى ضلوع قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في ألمانيا، بعملية الاغتيال، وأنها زودت القوات الأمريكية بمعلومات حول بيانات رحلة سليماني.

ولفت المدعي الإيراني إلى استمرار جهودهم لتحديد أسماء كافة الشخصيات المتورطة في عملية الاغتيال.

ومطلع العام الجاري، اغتالت واشنطن القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية قرب مطار بغداد، وردت إيران بعدها بأيام قليلة باستهداف قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان جنودا أمريكيين.