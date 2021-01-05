أذربيجان.. علييف يعلن "شوشة" عاصمة ثقافية للبلاد

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مدينة شوشة المحررة من الاحتلال الأرميني "العاصمة الثقافية" للبلاد.

جاء ذلك في اجتماع عقده عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، الثلاثاء، مع وزير الثقافة أنار كريموف.

ولفت علييف إلى أن سنة 2021 تصادف الذكرى الـ 880 لمولد الشاعر والمفكر الأذربيجاني "نظامي كنجوي"، معلنا إطلاق اسم الشاعر على العام الجديد.

وأشار إلى الغنى الثقافي الذي تتمتع به بلاده، ووجه تعليمات للوزير بشأن المحافظة وإحياء الثقافة واللغة.

كما أكد أهمية إحياء الفنون الموسيقية التراثية الأذربيجانية، والمحافظة على الأبنية الدينية والتحف المعمارية، لافتا إلى أن أكثر من 60 مسجدا هُدمت في الأراضي التي كانت تحتلها أرمينيا.

وأضاف: "لم تدن أي مؤسسة دولية أرمينيا بهذا الخصوص، أما نحن فنحمي الكنائس الأرمينية، ولا مشكلة لدينا مع الشعب الأرميني، والأرمينيون الذين يقطنون في أذربيجان هم مواطنونا".

وأردف: "أعلن مدينة شوشة عاصمة أذربيجان الثقافية، مدينة شوشة تستحق ذلك، أعتقد أنه يمكن اعتبارها العاصمة الثقافية ليس فقط لأذربيجان، ولكن للمنطقة بأسرها".

وأوضح علييف أن أعمال الترميم بدأت في المدينة لإرجاعها إلى أصلها، مشددا على ضرورة إعادة بناء الآثار التاريخية والثقافية التي دمرتها أرمينيا بشكل يوافق الأصل الذي كانت عليه.

وتابع: "سننشئ مطارا دوليا في محافظة فضولي، وستكتمل هذا العام مسارات الهبوط والإقلاع على الأقل، إنه قريب أيضا من مدينة شوشة".

وفي 8 مايو/ أيار 1992، احتلت القوات الأرمينية مدينة شوشة، التي تعتبر رمزا للتاريخ والثقافة الأذربيجانية فضلا عن أهميتها الاستراتيجية بسبب موقعها الجغرافي المهيمن في المنطقة وموقعها على الطريق المؤدية إلى خانكندي أكبر مدينة في قره باغ، قبل أن تعلن أذربيجان تحريرها في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.