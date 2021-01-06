ألبانيا: لمسنا إرادة قوية لدى تركيا لفتح صفحة علاقات جديدة

قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، إنه لمس خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرادة قوية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأربعاء، مع الرئيس أردوغان في العاصمة أنقرة.

وأعرب راما عن شكره للرئيس التركي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

ولفت أن زيارته الحالية إلى تركيا الصديقة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق له زيارتها.

وأضاف: "لمسنا مع الوفد المرافق لي إرادة قوية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين".

كما شكر راما الشعب التركي على الدعم الذي قدمه خلال الزلازل التي ضربت بلاده، وعلى الوقوف إلى جانبها دائمًا.