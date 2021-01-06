منظمة الصحة العالمية: خيبة أمل لعرقلة الصين التحقيق في مصدر كورونا

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" لعدم سماح السلطات الصينية لفريق المنظمة المكلف بالتحقيق في مصدر جائحة كورونا بدخول الصين.

وأوضح غيبرييسوس في تصريح صحفي، الثلاثاء، أنهم علموا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم يستكملوا منح التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين.

وأضاف: "لقد خاب أملي كثيرا لهذا النبأ، لأن اثنين من أعضاء الفريق باشرا رحلتهما فيما لم يتمكن آخرون من السفر في اللحظات الأخيرة".

وصرح أنه على اتصال مع كبار المسؤولين الصينيين، وأنه أبلغهم بكل وضوح أن مهمة التحقيق في أصل الفيروس تشكل "أولوية" بالنسبة للمنظمة والفريق الدولي.

وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فريقا من 10 علماء دوليين سيتوجه إلى الصين في الأسبوع الأول من 2021.

ويتوقع أن يزور الوفد مدينة "ووهان" الصينية البؤرة الأولى لظهور الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 86 مليونا و578 ألفا، توفى منهم أكثر من مليون و870 ألفا، وتعافى ما يزيد عن 61 مليونا و367 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".