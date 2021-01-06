"قلق" أوروبي من تخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 20 %

أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأربعاء، عن قلقها "البالغ" إزاء بدء إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يصل إلى 20 %، في إحدى منشآتها.

وذكر بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث إن "هذا العمل الذي لا تبرير له وينطوي على مخاطر كبيرة متعلقة بالانتشار (النووي) هو انتهاك واضح لتعهدات إيران فيما يخص خطة العمل المشتركة الشاملة (ما يعرف بالاتفاق النووي) ويفرّغ الاتفاق من مضمونه بشكل أكبر".

ووصف البيان خطوة طهران بزيادة تخصيب اليورانيوم من نسبة نحو 4 إلى 20 % بأنها "تطور سلبي خطير يقوض التزام الموقعين على الاتفاق النووي".

وتابع البيان الأوروبي أن قرار إيران "يعرض للخطر أيضا فرصة كبيرة للعودة إلى الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية القادمة"، في إشارة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

واستطرد البيان: "نحث بقوة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، بدون أي تأخير، وإرجاع برنامج التخصيب إلى الحدود المتفق عليها في الاتفاق والامتناع عن الإتيان بأي خطوات تصعيدية أخرى من شأنها تقليص مساحة الدبلوماسية الفعالة".

ولفتت الدول الثلاث في بيانها أيضا أنها الآن "على اتصال وثيق مع الأطراف الأخرى المشاركة بالاتفاق لتقييم أفضل السبل للتعامل مع عدم امتثال إيران لإطار عمل الاتفاق".

والاثنين، نقل الموقع الإخباري الحكومي الإيراني "dolat.ir" عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بدء إيران بشكل رسمي تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة "فوردو" النووية.

ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى (روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا) في 2015، يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 %.

وانسحبت واشنطن في مايو/ أيار 2018، من الاتفاق النووي، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.