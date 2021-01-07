كندا ترفض عرض إيراني بدفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

رفضت كندا عرض إيران دفع تعويضات بقيمة 150 ألف دولار لكل واحدة من أسر الضحايا الكنديين الذين قتلوا جراء إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير/ كانون الثاني 2020.

وقال رالف غودال، مستشار الحكومة الكندية الخاص بحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، إن إيران عرضت دفع تعويضات بقيمة 150 ألف دولار أمريكي لكل أسرة.

وأشار غودال أن المبلغ النهائي للتعويضات سيخضع للمفاوضات بين إيران وكندا وأربع دول أخرى قتل مواطنيها على متن الطائرة.

وأضاف: "من المبكر الإعلان عن رقم حول التعويضات لعدم وجود مفاوضات حتى الآن، وعدم مشاركة أي من الأطراف الأخرى المعنية بالحادثة".

وحسب خبر أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الأربعاء، فإن مجلس الوزراء "وافق على دفع مبلغ 150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو لكل أسرة من أقارب المتوفين في أسرع وقت ممكن".

وفي 8 يناير/ كانون الثاني 2020، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737" في طهران بعد دقائق من إقلاعها، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا.

وبعد أيام من إنكار مسؤوليتها عن الحادث، أقرت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب إثر "خطأ بشري" لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة".

وأعلنت وزارة المواصلات الكندية، مقتل 57 من مواطنيها كانوا على متن الطائرة.