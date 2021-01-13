احتجاجا على تأجيل محاكمته.. إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو

تظاهر المئات من الإسرائيليين، الأربعاء، قُبالة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجا على تأجيل محاكمته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المئات من الإسرائيليين تظاهروا قبالة منزل نتنياهو بالقدس الغربية، فجر اليوم الأربعاء، احتجاجا على تأجيل محاكمته بتهم الفساد.

وأضافت أن المتظاهرين حملوا لافتات كٌتب على بعضها "اذهب إلى المحكمة يا جبان".

وتُستأنف في الثامن من فبراير/شباط المقبل، جلسات المحكمة المركزية الإسرائيلية للنظر في لائحة الاتهام، المقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.

وستُعقد الجلسة بحضور نتنياهو شخصيا، بناء على قرار القضاة.

وكان من المقرر عقد الجلسة اليوم الأربعاء، ولكن تم تأجيلها بسبب الإغلاق المشدد المفروض على إسرائيل، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونهاية يناير/كانون الثاني 2020، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو شملت اتهامات الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وفي نهاية مايو/أيار 2020، عُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو، تلتها جلسة ثانية في يوليو/تموز الماضي.