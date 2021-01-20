"غوتيريش" يدعو الأطراف المعنية بقبرص لاجتماع غير رسمي

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه سيدعو الأطراف المعنية إلى اجتماع غير رسمي بشأن قضية قبرص في أقرب وقت.

وأوضح غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أن الوقت لم يمض لصالح الحل السياسي في قبرص، داعيا الأطراف والدول الضامنة إلى اجتماع غير رسمي بشأن قبرص، في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الاجتماع مع قادة الجزيرة والدول الضامنة يجب أن يساعد في توضيح "النطاق الحقيقي" للرؤية المشتركة و"تحديد الخطوات اللازمة لإحراز تقدم".

بدوره، أفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا يمكن تحديد موعد الاجتماع المقرر حتى الآن.

وأشار في تصريح صحفي، أن الممثلة الخاصة للأمين العام إليزابيث سبهار، قدمت آخر التطورات في الجزيرة.

وذكر دبلوماسيون أن خطة غوتيريش للاجتماعات غير الرسمية، حظيت بتأييد واسع في مجلس الأمن.

وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، في تصريح صحفي، إن بلاده تبحث عن "اتفاق يقوم على أساس دولتين قادرتين على العيش جنبا إلى جنب على أسس المساواة في السيادة".

فيما أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، استعداد بلاده وقبرص الرومية للمشاركة في اجتماع مجموعة (5+1)، الذي اقترحه غوتيريش، سعيا إلى استئناف مفاوضات شاملة بين طرفي الجزيرة.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.