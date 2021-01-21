القائمة الرئيسية
العالم
القائمة الرئيسية

إيران.. سجناء من الأتراك الأذربيجانيين يضربون عن الطعام

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 21.01.2021 16:09
آخر تحديث في 22.01.2021 02:17

أعلن عدد من نشطاء الأتراك الأذربيجانيين في إيران، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على مواصلة سجنهم ودعماً لإضراب مماثل أعلنه أحد أبناء جلدتهم.

وذكرت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا)، أن العديد من السجناء الأتراك الأذربيجانيينفي مدينتي طهران وأردبيل الإيرانيتين، بدؤوا إضراباً عن الطعام، دعماً لخطوة مماثلة أطلقها الناشط يوسف قاري، يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، من سجنه في أردبيل.

كما شارك في الإضراب، العديد من الأتراك الأذربيجانيين الخاضعين للإقامة الجبرية في منازلهم.

وكان "قاري" قد أعلن إضراباً عن الطعام، بسبب ما قال إنه "سوء المعاملة التي يتعرضون لها في السجون، وتجاهل المسؤولين للسجناء السياسيين."

ويطالب النشطاء من الأتراك الأذربيجانيين في إيران، بحقوق دستورية مثل حق التعلّم بلغتهم الأم، فيما ينتقدون تعرضهم لضغوط بسبب قيامهم بـ "احتجاجات سلمية."

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه سيدعو الأطراف...
مختارات