إيران.. سجناء من الأتراك الأذربيجانيين يضربون عن الطعام

أعلن عدد من نشطاء الأتراك الأذربيجانيين في إيران، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على مواصلة سجنهم ودعماً لإضراب مماثل أعلنه أحد أبناء جلدتهم.

وذكرت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا)، أن العديد من السجناء الأتراك الأذربيجانيينفي مدينتي طهران وأردبيل الإيرانيتين، بدؤوا إضراباً عن الطعام، دعماً لخطوة مماثلة أطلقها الناشط يوسف قاري، يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، من سجنه في أردبيل.

كما شارك في الإضراب، العديد من الأتراك الأذربيجانيين الخاضعين للإقامة الجبرية في منازلهم.

وكان "قاري" قد أعلن إضراباً عن الطعام، بسبب ما قال إنه "سوء المعاملة التي يتعرضون لها في السجون، وتجاهل المسؤولين للسجناء السياسيين."

ويطالب النشطاء من الأتراك الأذربيجانيين في إيران، بحقوق دستورية مثل حق التعلّم بلغتهم الأم، فيما ينتقدون تعرضهم لضغوط بسبب قيامهم بـ "احتجاجات سلمية."