مؤتمر "دافوس" الاقتصادي ينطلق الاثنين بنسخة افتراضية

تنطلق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، افتراضيا هذا العام، بعيدا عن ثلوج منتجع دافوس في سويسرا، الذي يحتضن منذ سنوات أعمال القمة الاقتصادي العالمية في يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وأجبر استمرار التسارع في تفشي جائحة كورونا عالميا، المنظمين، على عقد قمتهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع الإبقاء على جدول أعمال وأجندة مكثفة طوال أعماله الممتدة حتى الجمعة المقبل.

وفرضت الجائحة نفسها على جدول أعمال أيام المنتدى الخمسة، بأكثر من 20 جلسة خصصت لمناقشة سبل التعافي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وصحيا من تبعات الفيروس.

ولم يمنع عقد القمة افتراضيا، مشاركة قادة دول بارزين في أعماله، أمثال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ويشارك في نسخة العام الحالي، أزيد من 1500 شخصية من قادة الدول والحكومات ورجال الأعمال، يمثلون قرابة 70 دولة، يشاركون في قرابة 80 جلسة على مدار الأيام الخمسة.

ويتوقع أن يعرض الرئيس الصيني برنامج بلاده الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وأبرز التسهيلات والحوافز للاستثمارات الأجنبية المحتملة في بلاده، بعد انتقادات عالمية استمرت عقودا حول صعوبة الاستثمار.

وتتنوع جلسات المنتدى بين سبل التعافي الاقتصادي العالمي، وأثر الجائحة على البيئة، كما سيكون التغير المناخي عنوانا رئيسا في قمة هذا العام، إلى جانب مشاكل العمل والثورة التكنولوجية والبطالة والفقر.

والمنتدى الاقتصادي العالمي، منظمة دولية تأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في سويسرا، كما افتتحت في عام 2006 مكاتب إقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة.

وبدأت المنظمة كتجمع لرجال الأعمال لكنها توسعت لتشمل قضايا إنسانية، وسياسية، واقتصادية.