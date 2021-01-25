بايدن يتعهد باتخاذ إجراءات لدعم الشركات الأمريكية المهددة بالإغلاق

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين، أنه سيتخذ اليوم إجراءات لدعم الشركات الأمريكية المهددة بالإغلاق نتيجة الأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة.

وقال بايدن، في تغريدة، على تويتر: هناك في عموم البلاد العديد من الشركات المهددة بالإغلاق بسبب الأزمات التي نواجهها.

وأضاف: "إنهم بحاجة إلى إغاثة عاجلة، لذلك سأتخذ اليوم إجراء لدعمهم وموظفيهم".

ويأتي تصريح بايدن إيفاء لوعده بمساعدة كافة الأمريكيين على التعافي من الأزمة الاقتصادية، التي وصفتها واشنطن بأنها "مأساة أميركية".

وتواجه الولايات المتحدة أزمة اقتصادية حادة هي الأسوأ على البلاد منذ عام 1929، تسببت بإفلاس آلاف الشركات، مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا.

ومؤخرا اقترح بايدن حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وأزمة كورونا، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت الحكومة أن 900 ألف أمريكي قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا بكورونا، حيث بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة 25 مليونا و707 آلاف و517 شخصا، من بينهم نحو 430 ألف حالة وفاة.