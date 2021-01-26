لانتهاك الخصوصية.. "فيسبوك" يحذف منشورا لرئيس الوزراء الإسرائيلي

حذف موقع "فيسبوك" منشورا ودعوة لبرنامج خاص بالدردشة "ماسنجر"، في صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب مخاوف تتعلق "بالخصوصية".

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الخطوة التي قام بها "فيسبوك" أمس، جاءت بعد طلب نتنياهو من متابعيه أسماء وأرقام هواتف مواطنين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ولم يتلقوا لقاحات فيروس كورونا.

ويوم الخميس، نشر نتنياهو على حساباته في تويتر وفيسبوك، دعوات للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، لتلقي التطعيم.

وحتى اليوم، فإن معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية أشارت إلى أن أكثر من مليونين ونصف المليون إسرائيلي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

ولكن دعوة نتنياهو لمتابعيه تزويده بأسماء وأرقام هواتف مواطنين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ولم يتلقوا لقاحات فيروس كورونا، دفع فيسبوك لاتخاذ هذه الخطوة.

ونقلت الصحيفة عن إدارة "فيسبوك" قولها في بيان "بموجب سياسة الخصوصية الخاصة بنا، لا نسمح بالمحتوى الذي يشارك أو يطلب معلومات طبية للأشخاص".

وأضافت إدارة الموقع "لقد أزلنا المنشور المسيء وأوقفنا مؤقتًا المحادثة، الذي شارك هذا المحتوى، لخرق هذه القواعد".

وردا على ذلك، قال حزب "الليكود"، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان "إن نتنياهو يهتم بشدة بحملة التوعية باللقاح وكان يحاول فقط المساعدة وربما إقناع أشخاصا تزيد أعمارهم عن 60 عاما ما زالوا يترددون في الحصول على اللقاح".