نتنياهو: تجميد بيع مقاتلات إف-35 للإمارات لن يضر بالتطبيع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن "قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تجميد بيع طائرات إف-35 للإمارات، لن يضر باتفاقيات التطبيع"، التي أبرمت العام الماضي بين تل أبيب ودول عربية.

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن نتنياهو قوله خلال زيارة قام بها لمدينة النقب (جنوبي إسرائيل): "أعتقد أننا في نقطة اللا عودة (عن التطبيع)".

وجمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤقتا مبيعات أسلحة إلى الإمارات كان قد أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب قبل مغادرته منصبه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الأربعاء، إنهم يراجعون بدقة الوعود التي قطعتها إدارة الرئيس السابق ترامب، للدول العربية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي 22 يناير/كانون الثاني الجاري، أكدت الإمارات أنه تم الانتهاء من خطابات الاتفاق الخاصة بصفقة مع الولايات المتحدة بنحو 23 مليار دولار، وتشمل ما يصل 50 مقاتلة من طراز F-35A بقيمة 10.4 مليارات دولار، و18 طائرة بدون طيار MQ-9B بقيمة 2.97 مليار دولار، وذخائر مختلفة بقيمة 10 مليارات دولار.

وقالت السفارة الإماراتية لدى واشنطن في بيان، إن الانتهاء من خطابات الاتفاق جرى في 20 يناير وهو آخر أيام ولاية ترامب في السلطة قبل أن يتسلمها خليفته بايدن .

ووفق إعلام أمريكي، فإنه بمجرد توقيع خطابات الاتفاق في هذا الخصوص، يتم فرض غرامة مالية على أي طرف يتراجع عن الصفقة.

وتسعى الإمارات -وهي حليف مهم لواشنطن بالشرق الأوسط- إلى شراء مقاتلات من طراز "إف-35" منذ وقت طويل.

ووفق مراقبين، فتحت اتفاقية التطبيع مع إسرائيل الموقعة قبل أشهر، المجال أمام الإمارات للحصول على هذه المقاتلات.