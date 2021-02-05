الصين تجري اختبارا لنظام اعتراض صواريخ متوسطة المدى

أجرت الصين اختبارا ناجحا لصاروخ مضاد للصواريخ الباليستية (ABM) من الأرض داخل حدودها.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، في بيان مساء الخميس، نجاح بكين في إجراء تجارب على صاروخ ومعدات اعتراض الصواريخ متوسطة المدى.

وأوضح البيان أن "القوات الصينية أجرت تجربة اعتراض صاروخية متوسطة المدى من الأرض داخل حدودها".

وأضافت الوزارة الصينية "لقد حققنا هدف الاختبار المنشود"، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت أن "الاختبار دفاعي بطبيعته، ولا يستهدف أي دولة".

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق بكين قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات من مركز إطلاق "شيتشانغ" في مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة "شينخوا" المحلية أن "القمر الصناعي أطلق في الساعة 11:36 ظهرا بتوقيت بكين على متن الصاروخ الحامل (لونغ مارش-3بي) ودخل المدار المقرر بنجاح".

وسيستخدم القمر في نقل بيانات الاتصالات والراديو والتلفزيون، إضافة إلى اختبارات التكنولوجيا، حسب المصدر نفسه.

وتعد هذه هي المهمة الـ360 لسلسة الصاروخ الحامل (لونغ مارش).

وتأتي التجارب المضادة للصواريخ وسط تجدد التوتر مع الهند منذ مايو/ أيار الماضي، على طول خط السيطرة الفعلية في منطقة "لاداخ" الحدودية.