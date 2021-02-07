وفاة ليون سبينكس "قاهر" محمد علي عن 67 عاماً

قال متحدث باسم ليون سبينكس أمس (السبت)، إن الملاكم، الذي فاز بميدالية ذهبية أولمبية ثم هزم محمد علي ليصبح بطلاً بالإجماع للوزن الثقيل، توفي بعد صراع طويل مع السرطان.

وتوفي سبينكس (67 عاماً) يوم الجمعة، في وجود عدد قليل من أسرته وأصدقائه المقربين بسبب قيود كوفيد - 19.

وبزغ نجم سبينكس بعد فوزه بذهبية وزن خفيف الثقيل لصالح الولايات المتحدة في أولمبياد مونتريال 1976، لكنه صعق عالم الملاكمة بعد عامين في نزاله الثامن فقط كمحترف عندما هزم علي في لاس فيغاس، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وكانت هذه أبرز لقطة في مسيرة سبينكس، ونجح علي في الثأر لهذه الخسارة في إعادة للنزال بعد سبعة أشهر أخرى في نيو أورليانز.

ونافس سبينكس على لقب الوزن الثقيل مرة واحدة أخرى، لكنه خسر أمام لاري هولمز في 1981. واعتزل في 1995 وعمره 42 عاماً بسجل مثير للإعجاب يضم 26 انتصاراً من بينها 14 فوزاً بالضربة القاضية.