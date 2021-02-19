واشنطن تسحب مطالباتها لمجلس الأمن بفرض عقوبات "سناب باك" على ايران

أبلغت واشنطن رسميًا مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلغاء طلبات تقدمت بها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لفرض عقوبات على إيران ضمن آلية "سناب باك".

جاء ذلك بحسب رسالة رسمية بعثها السفير، ريتشارد ميلز، نائب المندوبة الامريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إلى رئيسة مجلس الأمن السفيرة البريطانية، باربرا وودوارد.

وذكر ميلز في رسالته أن الولايات المتحدة تسحب خطابيها الموجهين إلى مجلس الأمن بتاريخ 21 اغسطس/ أب و21 سبتمبر/ أيلول الماضيين، بخصوص تفعيل آلية "سناب باك".

وتتيح آلية "سناب باك"، إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبري بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا) إلى جانب ألمانيا، مع ايران عام 2015، وهو ما رفضه آنذاك جميع الموقعين على الاتفاق.

وطلب السفير الأمريكي في رسالته أن يتم تعميم رسالته كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

ومنذ انسحاب واشنطن من "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي السابق ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.