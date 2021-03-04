زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب سواحل نيوزيلندا

وقع زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، الخميس، قبالة السواحل الشمالية لنيوزيلندا.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع المدني في نيوزيلندا، إن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجات، وإنها ستعلن المزيد من التفاصيل بمجرد الانتهاء من التقييم الأولي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت الوكالة أنها لا تزال تدرس ما إذا كانت موجات الزلزال قد تؤدي إلى حدوث تسونامي يمكن أن يؤثر على البلاد.

وبلغ عمق الزلزال 10 كيلومترات، وضرب المنطقة في الساعة 2:27 صباحا بالتوقيت المحلي (13:27 ت.غ)، حسبما نقلت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد".

ولم تعلن السلطات حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الساعة ذاتها.

وأعقب الزلزال الأول زلزالان آخران بقوة 5 و4.5 درجات.

من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن قوة الزلزال بلغت 6.9 درجة، ومركزه على عمق 10 كيلو مترات، وعلى بعد حوالي 178 كيلو مترا شمال شرقي مدينة "جيسبورن".

وأضافت الهيئة أن سكان "جيسبورن" أبلغوا عن اهتزاز خفيف أو متوسط.

وفي 2011 ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة مدينة "كرايست تشيرش"؛ وأسفر عن مصرع 185 شخصا وإحداث أضرار بالغة في وسط المدينة.