هاري وميغان يكشفان أسباب خروجهما من العائلة المالكة في بريطانيا

في مقابلة موسعة بثت الأحد، تحدث الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل عن مناقشات القصر "المؤلمة" حول لون بشرة ابنهما، وفقدان الحماية الملكية والضغوط الشديدة التي دفعت دوقة ساسكس إلى التفكير في الانتحار.

المقابلة مع أوبرا وينفري هي الأولى للزوجين منذ تنحيهما عن واجباتهما الملكية، وشمل العرض الخاص الذي استمر ساعتين العديد من الاكتشافات التي من المحتمل أن يتردد صداها على جانبي المحيط الأطلسي.

وأخبر هاري وينفري بأنه شعر بأن محاصر في الحياة الملكية، وتفاجأ بأنه عُزل ماليًا وفقد أمنه العام الماضي.

وقال أيضاً إنه شعر بأن عائلته لا تدعم ميغان، التي اعترفت بسذاجتها بشأن الحياة الملكية قبل الزواج من هاري، حيث تعرضت لهجمات الصحف الشعبية والقصص الكاذبة.

وقالت ميغان، وهي ثنائية العرق، إنها عندما كانت حاملاً لأول مرة بابنها آرتشي، كانت هناك "مخاوف ومحادثات حول مدى سواد بشرته عند ولادته".

دفع التصريح وينفري للتعجب متساءلة "ماذا؟".

بينما صمتت وينفري لحظات، قالت ميغان إنها كافحت لفهم سبب وجود مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن لون بشرة ابنها.

وقالت إنه كان من الصعب عليها "تجزئة" تلك المحادثات.

أكدت ميغان، الممثلة المعروفة سابقًا باسم ميغان ماركل والتي لعبت دور البطولة في الدراما التلفزيونية "سوتس"، إنها أصبحت قلقة بشأن عدم حصول ابنها على لقب ملكي لأنه يعني أنه لن يتم توفير الأمن له.

وأوضحت ميغان أن معالجة كل شيء أثناء حملها كان "صعبًا للغاية".

وبعيدا عن لقب "الأمير"، شعرت ميغان بالقلق على سلامة ابنها وحمايته.