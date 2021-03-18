بوتين يقترح على بايدن محادثة تبثّ "مباشرة" الجمعة أو الاثنين

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس على نظيره الأميركي الانخراط في محادثات تبثّ "مباشرة" في الأيام المقبلة، فيما يتواجهان في حرب كلامية منذ وصف جو بايدن، بوتين بأنه "قاتل".

وقال بوتين في تصريح للتلفزيون الروسي "أريد أن اقترح على الرئيس بايدن مواصلة حديثنا شرط أن يُبث مباشرة" مؤكدا أن هذا الحديث "قد يثير اهتمام الشعبين الروسي والأميركي".

وأضاف أن هذه المحادثة يجب أن تجرى بسرعة الجمعة أو الاثنين المقبل.

وتابع الرئيس الروسي "أريد ان أذهب إلى التايغا (غابات) في عطلة نهاية الأسبوع لأرتاح قليلا. ويمكن أن تجرى المحادثة الجمعة أو الاثنين".

وأتى كلام بوتين على هامش مراسم أقيمت في ملعب لوجنيكي في موسكو احياء لذكرى ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية العام 2014 في خطوة تسببت بتفاقم العلاقات بين روسيا والدول الغربية.

وأكد بوتين أنه "سيصدر الأمر إلى وزارة الخارجية" للمبادرة إلى هذا اللقاء عبر الانترنت.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس الأميركي جو بايدن غير نادم على وصف نظيره الروسي فلديمير بوتين بأنه "قاتل".

وقالت ساكي لدى سؤالها عن احتمال أن يكون بايدن نادماً على تصريحه، "كلا الرئيس أجاب بشكل مباشر على سؤال مباشر". وقالت إن الموقف الأمريكي "واضح بأن روسيا ستدفع ثمن أفعالها".