منظمة الصحة العالمية تحذر من فرض جوازات سفر لقاح كوفيد-19 كشرط للسفر

قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن ما يسمى بـ "جوازات سفر لقاح كوفيد-19" لا ينبغي استخدامها للسفر الدولي بسبب العديد من المخاوف، بما في ذلك الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بعدم توفر اللقاحات بيسر وبكمية كافية على مستوى العالم.

وفي معرض حديثه في مؤتمر صحفي الاثنين أوضح الدكتور "مايكل رايان" رئيس الطوارئ في منظمة الصحة العالمية أن هناك "اعتبارات عملية وأخلاقية حقيقية" يجب أن تأخذ بها الدول التي تفكر في استخدام شهادة اللقاح كشرط للسفر، مضيفاً أن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة تنصح بعدم القيام بذلك في الوقت الحالي.

وقال "رايان": "التطعيم غير متاح بما يكفي في جميع أنحاء العالم وهو غير متوفر بالتأكيد بتوزيع عادل". وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت في وقت سابق عن قلقها بشأن عدم التأكد من مدة استمرار المناعة المتولدة عن اللقاحات العديدة المرخصة، وصرحت المنظمة بأن البيانات حول هذه اللقاحات لا تزال قيد الجمع.

وأشار "رايان" أيضاً إلى أن استراتيجية فرض جواز سفر اللقاح قد تكون غير عادلة للأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب معينة، وأن طلب مثل هذه الجوازات من شأنه أن يندرج تحت مسمى "عدم الإنصاف والظلم في النظام".

يذكر أن بعض الدول بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، تدرس إمكانية طلب شهادات تطعيم ضد الفيروس المستجد من الأجانب الذين يسعون لدخول أراضيها.

وقد أثار السفر بشرط إبراز وثائق اللقاح تساؤلات قانونية تتعلق بتقييد حرية التنقل لمن هم في طور انتظار اللقاح بشكل غير عادل، بسبب الطوابير التي تستغرق أشهر.