نتنياهو: حكومة برئاستي أو انتخابات خامسة

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، من انتخابات خامسة في حال لم تتشكل حكومة مستقرة برئاسته.

وقال نتنياهو، في سلسلة تغريدات على تويتر: "في الأيام المقبلة، لن أدخر جهدي في التحدث مع جميع أعضاء الكنيست (البرلمان) لإحضار حكومة مستقرة إلى إسرائيل".

وأضاف: "هذا ما يتوقعه منا مواطنو إسرائيل، منع الانتخابات الخامسة وتشكيل حكومة جيدة ومستقرة لإسرائيل".

والثلاثاء، جرت الانتخابات الرابعة في إسرائيل في غضون عامين.

وتظهر نتائج الفرز الأولية للأصوات تقدم معسكر نتنياهو، لكن دون أغلبية حتى الآن لتشكيل حكومة.

إذ بينت النتائج (بعد فرز 87.5 بالمئة من الأصوات) حصول نتنياهو والأحزاب المتحالفة معه حتى الآن على 52 مقعدا، و59 مقعدا في حال نجح في إقناع حزب "يمينا" (فاز بـ7 أصوات) برئاسة نفتالي بينيت في الانضمام إلى حكومته.

وبموجب القانون، يجب أن الحكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وقال نتنياهو، في إشارة إلى حزب "الليكود"، الذي يتزعمه والذي حصل على 30 مقعدا: "جعلنا الليكود أكبر حزب في إسرائيل بهامش كبير جدا".

وأضاف في إشارة الى حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد الذي حصل على 17 مقعدا: "هذه هي الفجوة الأكبر بين حزبين رئيسيين في إسرائيل في العقود الماضية".

وتابع: "من الممكن والضروري إقامة حكومة مستقرة في إسرائيل، حكومة جيدة للاقتصاد، أتواصل مع جميع أعضاء الكنيست الذين يؤمنون بهذه المبادئ. أتوقع أن يتصرف الجميع بطريقة مماثلة تجاهنا، الساعة تتطلب ذلك، والدولة بحاجة إلى حكومة مستقرة".

وشدد نتنياهو على أنه "يجب ألا نجر إسرائيل بأي حال من الأحوال إلى الانتخابات الخامسة".

وقال: "يجب تشكيل حكومة مستقرة الآن، أي خيار آخر سيقودنا عاجلاً أم آجلا إلى انتخابات خامسة ويجب ألا نذهب إلى هناك".

ولفت نتنياهو إلى أنه تحدث ليلة الثلاثاء الأربعاء مع أحزاب اليمين في إسرائيل.

وقال: "قلت لهم دعونا نقم بالعمل المسؤول ونشكل حكومة مستقرة، حكومة ستهتم بكل مواطني إسرائيل".

وما زال فرز النتائج مستمرا في إسرائيل مع تغير مستمر في عدد المقاعد للأحزاب المختلفة.