أردوغان يتلقى دعوة من بايدن للمشاركة في قمة المناخ العالمي أبريل القادم

تلقى الرئيس رجب طيب أردوغان دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمشاركة في قمة المناخ يومي 22 و23 أبريل/ نيسان المقبل عبر الاتصال المرئي.

ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، الجمعة: "دعا الرئيس بايدن 40 قائدا عالميا إلى قمة المناخ التي يستضيفها في 22 و23 أبريل ومزمع عقدها عبر الاتصال المرئي".

وأشار البيان إلى أن القمة ستبث مباشرة للعامة، لافتًا إلى عودة بايدن إلى اتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح البيان أن القمة ستؤكد الضرورة والفوائد الاقتصادية لكفاح قوي ضد التغيير المناخي، معتبرًا أن القمة ستكون علامة فارقة هامة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (اسكتلندا) في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

ومن قائمة الرؤساء الذين دعاهم بايدن؛ التركي أردوغان والصيني شي جين بينغ والفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، ورئيسا الوزراء الكندي جاستن ترودو والبريطاني بوريس جونسون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأفاد بايدن في رسالة بعثها إلى الرئيس التركي أن القمة ستجمع زعماء الدول ذات الاقتصادات الأكبر حول العالم.

وحسب مراسل الأناضول، استهل بايدن رسالته بالإعراب عن أمانيه الطيبة لأردوغان والشعب التركي.

كما أعرب عن تضامنه مع ذوي ضحايا جائحة كورونا، وعموم الشعب التركي.

وأكد على ضرورة عدم التغاضي عن تهديد التغير المناخي، في الوقت الذي يواصل فيه العالم كفاحه المشترك ضد الفيروس.