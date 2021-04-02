إصابات كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ 130 مليونا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الخميس، حاجز الـ130 مليونا.

وحسب موقع "وورلدوميتر" المتخصص برصد إحصائيات كورونا، بلغ عدد المصابين 130 مليونا و82 ألفا و99.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد المصابين بـ31 مليونا و299 ألفا و639، تليها البرازيل بأكثر من 12 مليونا و334 ألفا، ثم الهند بـ12 مليونا و302 ألفا.

وجاءت فرنسا في المرتبة الرابعة عالميا، ثم روسيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وتركيا، وإسبانيا، وألمانيا.

وحلت كولومبيا في المركز الحادي عشر، تليها بولونيا، والأرجنتين، والمكسيك، وإيران، وأوكرانيا، وجنوب إفريقيا.

وحتى مساء الخميس، وصل عدد الوفيات بسبب كورونا مليونين و838 ألفا و22.

وبلغ عدد المتعافين 104 ملايين و752 ألفا و420، بينما ما زال أكثر من 22 مليونا و491 ألفا يعانون من الإصابة.