ممثل إسرائيل بالمغرب يعلن توقيع اتفاقيتي تعاون بين الجانبين

أعلن رئيس بعثة تل أبيب الدبلوماسية لدى الرباط دافيد جوفرين، توقيع اتفاقيتي تعاون بين مؤسسات مغربية وإسرائيلية خاصة.

وأضاف جوفرين عبر "تويتر" مساء الخميس: "الاتفاقية الأولى جرى توقيعها بين الكونفدرالية المغربية للمقاولات (أكبر تجمع للمقاولات في المملكة) وشركة IBEO الإسرائيلية (متخصصة بمجال التكنولوجيا)".

وأردف: "الاتفاقية الثانية وقعت بين المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في مدينة الدار البيضاء، وكلية الإدارة بجامعة تل أبيب".

وتابع: "الاتفاقية الأولى سترفع وتيرة العجلة الاقتصادية، والثانية ستفتح الأبواب للطلبة من أجل تعليم أفضل وفرص عمل أقوى".

ولم يذكر الدبلوماسي الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل حول الاتفاقيتين، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات المغربية بخصوصهما حتى الساعة 14:15 (ت.غ).

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعدما توقفت منذ العام 2000.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل خلال العام الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان‪.

وترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ العامين 1979 و1994 حسب الترتيب.