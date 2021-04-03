"الجنائية الدولية" ترحب بإلغاء عقوبات ترامب ضدها

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة إلغاء عقوبات فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على مسؤولين في المحكمة.

وقالت المحكمة في بيان على تويتر، فجر السبت: "ترحب المحكمة الجنائية الدولية بقرار الحكومة الأمريكية اليوم إلغاء الأمر التنفيذي 13928، ويقضي بإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على إصدار التأشيرات لموظفي المحكمة".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، الجمعة، رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على قضاة وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية.

غير أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في بيان، إن بلاده "تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.