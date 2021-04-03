رحب أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، السبت، بإلغاء الولايات المتحدة الأمريكية الأمر التنفيذي بشأن تجميد ممتلكات بعض الأفراد المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش ووصل الأناضول نسخة منه. والجمعة، أعلنت الخارجية الأمريكية رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، على قضاة وموظفين في المحكمة الجنائية الدولية. وقال البيان: 'الأمين العام يرحب بإلغاء الولايات المتحدة الأمر التنفيذي بشأن تجميد ممتلكات بعض الأفراد المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية الصادر في يونيو/حزيران 2020'. وأضاف أن 'المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورا مهما في تعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية'. والسبت أعربت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان عبر 'تويتر'، عن ترحيبها بقرار الحكومة الأمريكية إلغاء الأمر التنفيذي (13928) ويقضي بإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على إصدار التأشيرات لموظفي المحكمة'. وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة بما في ذلك المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، على خلفية التحقيق في 'جرائم حرب محتملة' ارتكبت بأفغانستان وفلسطين المحتلة.