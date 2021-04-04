تركيا تدين الهجوم الإرهابي شرقي الهند

أدانت الخارجية التركية الهجوم الإرهابي الذي استهدف عناصر أمن في ولاية تشاتيسغار شرقي الهند.

وقالت الوزارة في بيان الأحد إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر الأمن الهندي نتيجة عمل إرهابي في تشاتيسغار.

وتقدمت الخارجية التركية بالتعازي لذوي الأشخاص الذين فقدوا حياتهم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأضافت: "نُدين هذا العمل الإرهابي ونشارك الحكومة الهندية وشعبها الألم، ونبلغهما تعازينا الحارة".

وفي وقت سابق، أعلن أشوك جونيجا، المدير العام لعمليات مكافحة حركة متمردي "ناكسال" المعروفة أيضا بـ "الماويين" بولاية تشاتيسغار، مقتل 22 عنصر أمن إثر اشتباك مع المتمردين الماويين في مقاطعة بيجابور السبت.

ووفقا لمصادر الشرطة، اندلع اشتباك بين المهاجمين والأمن ظهر الأمس عندما كان فريق من قوات الأمن يقوم بعملية ضد الماويين على طول حدود سوكما بيجابور في تشاتيسغار، حيث نصب لهم الماويون كمينا بالقرب من قرية جوناجودا.

ويعد هذا أكبر هجوم للماويين في ولاية تشاتيسغار في السنوات الأخيرة.

وتقاتل جماعات الماويين، ضد الحكومة الهندية منذ 3 عقود، ويمتد نشاطها من وسط البلاد إلى شرقها، وهي مجموعات متأثرة بالزعيم الشيوعي الصيني "ماو تسي تونغ".

ويطالب الماويون بتوزيع عادلٍ لثروات البلاد، وتوفير فرص عمل للفلاحين والفقراء، فيما تقول الحكومة إنهم يشكلون الخطر الأكبر على أمن الهند القومي.