إیران تبدأ ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، بدء عملية ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي جديد من الجيل الجديد في مجمع "نظنز" لتخصيب اليورانيوم.

جاء ذلك خلال كلمة لروحاني، في الذكرى الـ15 لليوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران، السبت، رغم تداول أنباء منذ أيام عن سير محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني "في اتجاه صحيح".

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أنه بإيعاز من الرئيس روحاني، بدأت عملية ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد في مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم.

كما كشف روحاني عن بدء الاختبار الميكانيكي لجهاز الطرد المركزي "IR-9" وكذلك تدشين مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد.

وبحسب الرئيس الإيراني، تم تدشين 6 مشاريع تكنولوجية نووية في مجال التخصيب في نطنز، وافتتاح "المركز الوطني لتكنولوجيا الكوانتوم" في طهران.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها تأكدت من أن إيران شرعت في تخصيب اليورانيوم باستخدام سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في موقع تحت الأرض.

ويعد استخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة "نطنز"، انتهاكا آخر للاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015، والذي يسمح لها فقط بالتخصيب باستخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي من طراز ""آي آر-1" (IR-1).

ويهدف الاتفاق النووي إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، لكنها تصر على عدم التزامها بالاتفاق، وقالت طهران إن برنامجها النووي "مخصص للأغراض السلمية فقط".