محادثات حول أفغانستان الأربعاء بين واشنطن وباريس وبرلين ولندن

يعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات الأربعاء بشأن أفغانستان، بعدما أعلنت واشنطن عزمها سحب جميع قواتها من البلاد بحلول 11 ايلول/سبتمبر.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنّ "المحور الرئيسي للمحادثات هو أفغانستان. والقضايا الأخرى التي ستتم مناقشتها هي التطورات الحالية على الحدود الأوكرانية الروسية والاتفاق النووي مع إيران".

وسينعقد ما يسمى باجتماع "الرباعية" عقب محادثات أوسع نطاقا بين وزراء دفاع وخارجية حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن سيعلن رسميا الأربعاء سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان قبيل الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001، و إنهاء أطول حرب أميركية رغم المخاوف المتزايدة من تحقيق حركة طالبان انتصارا.