بمشاركة الرئيس الأمريكي.. قادة الناتو يجتمعون في بروكسل في 14 من يونيو

يجتمع قادة حلف الأطلسي في لقاء قمة في 14 حزيران/يونيو في مقر المنظمة في بروكسل وفق ما أعلن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، الخميس، في وقت يشهد توترا شديد بين الغرب وروسيا.

وأوضح ستولتنبرغ في بيان أن القمة "ستشكل فرصة فريدة لتعزيز الحلف الأطلسي" الذي "يجسد الرابط الدائم بين أوروبا وأميركا الشمالية".

وستكون هذه أول قمة يشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن بعدما كان سلفه دونالد ترامب يوجه انتقادات شديدة إلى المنظمة آخذا بصورة خاصة على أعضائها وتحديدا ألمانيا مستوى نفقاتهم الدفاعية المتدني.

وجاء في البيان أن القمة ستبحث "أنشطة روسيا العدائية والخطر الإرهابي والهجمات الإلكترونية وتأثير التغير المناخي على الأمن وصعود نفوذ الصين".

وتعقد القمة في وقت تتزايد النقاط الخلافية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا سيما حول أوكرانيا مع نشر موسكو تعزيزات عسكرية قرب حدود هذا البلد.

كما تعقد بعيد قرار دول الحلف البدء بسحب قواتها من أفغانستان في الأول من أيار/مايو بهدف الانسحاب الكامل بحلول 11 أيلول/سبتمبر.

والدول التي تنشر أكبر قدر من القوات في أفغانستان هي الولايات المتحدة ثم ألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا. وأعلنت ألمانيا أنها ستستكمل انسحابها من أفغانستان بحلول تموز/يوليو.