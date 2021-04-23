بايدن: قمة المناخ بداية طريق لمؤتمر غلاسكو في نوفمبر المقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن قمة المناخ الافتراضية التي يستضيفها البيت الأبيض حاليًا، بداية طريق لمؤتمر تغير المناخ المرتقب في غلاسكو.

وتُعقد الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة غلاسكو الإسكتلندية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة بايدن ضمن اليوم الثاني من قمة المناخ الافتراضية، التي دعا إليها بمشاركة قادة 40 دولة وتختتم جلساتها في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأضاف: "هذه القمة بداية طريق يأخذنا لمؤتمر غلاسكو، حيث سنعمل على تحقيق هذه التعهدات"، في إشارة للالتزامات التي تعهد بها زعماء الدول المشاركين لمواجهة تغير المناخ.

وفي السياق ذاته، أوضح بايدن أن بلاده "أصبحت رائدة في تسريع الاستثمار بمجال تطوير الطاقة النظيفة وأبحاثها".

كما أكد الرئيس الأمريكي أن "على جميع دول العالم الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والعمل على تحقيق انبعاثات صفرية من الكربون".

وأشار أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها للتحول إلى إنتاج طاقة نظيفة والتصدي للتغير المناخي، لبناء مستقبل أفضل لأجيال المستقبل.

وأعرب الرئيس عن "شكره لجميع الزعماء (المشاركين بالقمة) الذين قدموا تعهدات جديدة للمساعدة في مواجهة خطر التغير المناخي".

وأمس الخميس، أكد قادة العالم المشاركين في قمة المناخ، على التزاماتهم الدولية في مواجهة تغيرات المناخ، خلال اليوم الأول من القمة.

وأعلن بايدن خلال كلمته بافتتاحية القمة، اعتزام بلاده خفض انبعاثات الكربون إلى النصف حتى عام 2030، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتعهد بخفض انبعاثات بلاده من غازات الاحتباس الحراري بنسبة تتراوح بين 50 و52 بالمئة بحلول عام 2030 عن مستويات عام 2005.

والخميس، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تستهدف "إنشاء قطاع طاقة خالٍ من التلوث الكربوني بحلول عام 2035 واقتصاد خالٍ تماما من الانبعاثات بحلول موعد أقصاه عام 2050".

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، دخل حيز التنفيذ، قرار وقعه بايدن بعد ساعات من حلفة اليمين الدستورية ويقضي بعودة بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ، التي انسحبت منها بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في 4 نوفمبر 2020.

واتفاقية باريس المعروفة أيضًا باسم "كوب 21" أول اتفاق دولي شامل لحماية المناخ تم التوصل إليه في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015 في العاصمة الفرنسية، بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة، وفي أبريل/نيسان 2016 وقعتها 190 دولة.