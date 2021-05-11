صواريخ المقاومة الفلسطينية تصيب الشيكل

تراجع الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية، الثلاثاء، 1.4 بالمئة مدفوعا بهجمات "غير مسبوقة" استهدفت تل أبيل بصواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبلغ سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية 3.29 أمام الدولار، نزولا من 3.252 في بداية التعاملات صباح الأربعاء.

ونفذت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، هجمات صاروخية "غير مسبوقة"، استهدفت مدينة تل أبيب، أدت إلى مقتل إسرائيلية وإصابة العشرات في حصيلة أولية، إلى جانب أضرار مادية.

وسعر صرف الشيكل المسجل في التعاملات المسائية، الأدنى أمام الدولار منذ 4 أسابيع.

ودوت صافرات الإنذار مساء اليوم، في جميع أنحاء إسرائيل، من أشدود جنوبا وصولا إلى حيفا شمالا.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي، تعليق إقلاع جميع الرحلات من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب على خلفية القصف الصاروخي المكثف، وتم تحويل مسار كافة الطائرات من المطار إلى اليونان وقبرص الرومية.